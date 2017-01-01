Şehit Safitürk'ün hayalini gerçekleştirmek için Mardin'deler

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MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün hayalinin gerçekleştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında Trabzon'dan bir heyet, Mardin'e geldi.

İçişleri Bakanlığınca Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen ve 10 Kasım 2016'da makam odasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda şehit düşen Kaymakam Safitürk'ün hayalinin gerçeğe dönüşmesi için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla başlatılan proje kapsamında kente gelen yaklaşık 100 kişilik grup, Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı'nda yöresel halk oyunları ekibinin gösterisiyle karşılandı.

Trabzon'dan gelen gruptaki halk oyunları ekibi de horon gösterisi sundu.

Proje sorumlusu ve Trabzon Artvinliler Derneği Başkanı Ahmet Külekçi, Mardin ve Trabzon arasındaki kardeşlik köprüsünün en güzel günlerini yaşadıklarını belirtti.

- "Karadeniz ve Güneydoğu birleşsin"

Çok mutlu ve gururlu olduğunu kaydeden Külekçi, şöyle konuştu:

"Trabzon halk oyunları ekibi ile Kızıltepe halk oyunları ekibi çok güzel bir kardeşlik meydana getirdi. Mardinliler bizi çok güzel şekilde karşıladılar. Kardeşliğimizin pekişmesi adına çok güzel bir adım attık. İnşallah bunun devamı da gelecek. Hepimiz barış, kardeşlik, huzur ve dostluk istiyoruz. Bunu başardığımız zaman göreceksiniz buradaki birçok sorun çözülmüş olacak. Birbirimizi tanıma ve anlama anlamında güzel adımlar atılıyor. Mardin'deki insanlar Trabzon'a, Trabzon'dakiler Mardin'e gelsin. Karadeniz ve Güneydoğu birleşsin. Bu kardeşliğimiz bütün sorunları çözecektir."

Külekçi, "Mardin ve Trabzon'un kardeşliğinin pekişmesinde en büyük emek şehit Kaymakam Safitürk'ündür. Şimdi burada onun hayalini gerçekleştiriyoruz. Onun hayalini gerçekleştirmek bize de nasip oldu. Onun hatırasında Mardin'e ve ülkemize sahip çıkacağız." diye konuştu.

Kızıltepe Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı İbrahim Aydın da şehit Safitürk'ün hayalinin gerçekleştirilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Projenin ikinci ayağını gerçekleştirdiklerini kaydeden Aydın, "Trabzon ile Mardin kaynaşması müthiş oldu. İnşallah bunun devamını da getireceğiz. İnsanlar arasında herhangi bir sorun olmadığını bugün burada görüyoruz. İnsanlarımız birbirine dokundukça daha farklı şeyler ortaya çıkacak. Bölgeye huzurun gelmesi en büyük çözümdür." ifadelerini kullandı.

Trabzon'dan gelen grup, 25 Mayıs'ta şehit Kaymakam Safitürk’ün anısına Derik ilçesini ziyaret ederek, anma etkinliğine katılacak.

Şehit Kaymakam Safitürk'ün, Kızıltepe Trabzonsporlular Derneğini ziyareti sırasında anı defterine, hayalinin bir grup öğrenciyi Mardin'den Trabzon'a getirerek maç izlettirmek olduğundan yola çıkılan proje kapsamında, Derik, Kızıltepe, Nusaybin, Artuklu ve Yeşilli ilçelerinden 13-18 yaş arası 65'i kız 140 öğrenci ile 12 öğretmenin yer aldığı kafile, 28 Nisan'da Trabzon'a gitmişti.



