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Hırsızlıktan aranırken uyuşturucudan yakalandı

23 Mayıs 2017 Salı, 15:33

AYDIN (AA) - Aydın'da eski başbakanlardan Tansu Çiller'in yazlığından yaptığı hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, uyuşturucu operasyonunda yakalandı.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sazlı Mahallesi girişinde bir otomobili durdurdu.

Araçta bulunan Taner Tunç, M.Ş, Y.Y gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda çalışma yapan ekipler bir otel odasında Mustafa Aslan, Y.T. ve Z.A'yı yakaladı.

Otomobil ve otel odasında yapılan aramalarda 35 gram metamfetamin, 4 tabanca, 10 tabanca fişeği ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Taner Tunç ve Mustafa Aslan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer zanlılar serbest bırakıldı.

Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in Kuşadası ilçesindeki evinden Mayıs 2013'de hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalanan zanlılar arasında yer alan Mustafa Aslan'ın bu suçtan dolayı yaklaşık 2.5 yıl cezaevinde kaldığı, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı, 11 yıl hapis cezasının kesinleşmesi sonrası suçun geri kalanının infazı için arandığı öğrenildi.

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