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Rize'de FETÖ sanıkları hakkında iddianame

23 Mayıs 2017 Salı, 15:42

RİZE (AA) - Rize'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında aralarında "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçunu işlediği iddia edilenlerin de yer aldığı 26 sanık hakkında dava açıldı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütte etkin görev aldıkları iddia edilen R.Y, H.Y, M.Ç, A.A.Y. ve G.Y. hakkında "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 10 yıldan 15 yıl, aralarında Rize Adliyesi Yazı İşleri Müdürlüğü, zabit katipliği ve infaz koruma memurluğundan ihraç edilenlerin de bulunduğu 21 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle 66 sayfalık iddianame hazırlandı.

Rize 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame doğrultusunda 15'i tutuklu 26 sanığın yargılanmasına gelecek ay başlanacak.

İddianamede, örgüt yöneticisi olduğu öne sürülenlerin, adliye çalışanlarını organize ettiği, FETÖ ile bağlantı kurarak toplantı tertiplediği, örgüte maddi destek topladığı belirtildi.

Rize'de darbe girişiminin ardından hazırlanan 11. iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş oldu.

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