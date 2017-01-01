Trabzon'da yaylaya kar yağdı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da yayla turizminin önemli mekanlarından Kayabaşı Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.

Akçaabat ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi sınırlarında yer alan bin 800 rakımlı yaylada, bir süredir devam eden soğuk ve yağmurlu hava yerini kar yağışına bıraktı.

Turistik tesislerin de yer aldığı yaylada kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü yaylada yoğun sisin görüş mesafesini etkilemesi nedeniyle karayoluyla yolculuk yapanların zaman zaman zorluk çektiği görüldü.

Mayıs ayı sonundan itibaren hayvanlarını beslemek için yayla göçüne başlayacak yöre halkının, soğuk hava ve yağış nedeniyle bölgeye gelişlerinde gecikmelerin yaşanması bekleniyor.

Yaylada evi bulunan Hüseyin Aktaş, 30 senedir bulunduğu yaylada ilk defa bu tarihlerde kar yağışı gördüğünü belirterek "Yaklaşık 1 haftadır soğuk hava devam ediyor. 1-2 gündür de hafiften kar yağışı vardı ama bugün daha da etkili oldu. Genellikle bu ayın sonunda olan göçler, bu yıl haziran ayının ortalarına doğru başlayacaktır." dedi.