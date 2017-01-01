Zanlıya saldırmak için jandarma aracına çarptı

AYDIN (AA) - Aydın'da köpeğini gezdiren bir kişi, kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ayhan A'nın kullandığı 09 UN 059 plakalı kamyonet, Aydın-İzmir karayolu Kardeşköy mevkisinde, köpeğini gezdiren İsmail B'ye çarptı.
Sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan İsmail B. kurtarılamadı.
Teslim olan kamyonet sürücüsü, ifadesi alınmak üzere Efeler ilçesindeki jandarma karakoluna götürüldü. Bu sırada, İsmail B'nin kardeşi Y.B. otomobille Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi mevkisinde, zanlıyı taşıyan jandarma aracına çarptı.
Çarpma sonrası zanlıya saldırmaya çalışan Y.B. gözaltına alındı.