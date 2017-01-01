Ordu'da yeni stat inşaatına başlandı

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ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yaklaşık 100 milyon lira bütçeli ve 20 bin seyirci kapasiteli yeni stadın inşaatına başlandığını bildirdi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu'da yeni stat projesinin, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde söz verdikleri mega projeler arasında yer aldığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının yatırım programında olan 100 milyon lira bütçeli stadın, Durugöl Spor Tesisleri'nin bulunduğu alanda yapılacağını belirten Yılmaz, "Stadı yapacak firma çalışmalarına başladı. Stat, 20 bin seyirci kapasiteli olacak ve 53 bin 952 metrekare alan üzerine inşa edilecek." dedi.

Yılmaz, projenin 450 iş gününde spor kompleksi olarak yapılacağını vurgulayarak, "Yeni stadın ilimize kazandırılmasında katkısı olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a ve hükümetimize teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni stadımız Ordu'muza ve tüm sporseverlere hayırlı olsun." diye konuştu.

Stadın, amatör kulüplerin kullandığı sahaların üzerine inşa edildiğini ancak bu kulüpleri kesinlikle mağdur etmeyeceklerini dile getiren Yılmaz, amatörler için başka bir mahallede modern spor sahalarını ve kapalı alanları hizmete açacaklarını ifade etti.

Yılmaz, stadın tamamlanmasıyla şehirde bulunan eski stadın da kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yıkılacağını ve yerine yeşil alan yapılacağını sözlerine ekledi.





- Stadın teknik özellikleri





Doğal çim sahası 105x68 metre ebatlarında sulu sistem ve alttan ısıtmalı olacak statta, 4 sporcu soyunma odası, soyunma odalarından da ulaşılabilen her soyunma odası için ayrı ortalama 150 metrekarelik ısınma salonları, bay-bayan hakemler için ayrı soyunma odaları, sporcu revir ve doping kontrol odaları, ev sahibi ve misafir sporcular için ayrı mescit ve abdesthanelerin yanı sıra 100 kişilik basın toplantı salonu, sporcu ve protokol röportaj alanları, UEFA, FIFA, federasyon ve işletme ofisleri, 202 kişilik masalı ve masasız basın tribünü, basın fuayesinden ulaşılan çalışma salonu, televizyon-radyo canlı yayın odaları ve panoramik stüdyo bulunacak.

Üç farklı protokol ağırlama salonu, 262 kişilik protokol tribünü ve biri başkanlık locası olmak üzere toplam 25 locanın yer alacağı statta bulunacak diğer bölümler şöyle:

"Kurumsal, standart, UEFA Club ve misafir seyirci olmak üzere farklı seyirci grupları için fuaye alanları ile bu alanlarda ulaşılabilen yeterli sayıda ıslak hacim ve mescit, farklı tribünlerde olmak üzere 84 kişilik engelli ve 84 kişilik refakatçi seyirci tribünü, takım mağazası, kiralanabilir alan, kafeterya, teraslı, aynı çekirdekli, saha ve deniz manzaralı 2 restoran alanı, ayrı çekirdekle ulaşılabilen bay-bayan soyunma odaları, vitamin bar ve dinlenme alanına sahip 2 antrenman salonu, bireysel antrenmanlar için 10 salon, 3 misafir seyirci ve 12 ev sahibi seyirci için bilet gişesi, 428'i kapalı 126'sı açık olmak üzere toplam 554 araçlık otopark, 5 araçlık canlı yayın araç otoparkı, 11 araçlık engelli seyirci otoparkı, stadyumun farklı bölümlerinde 26 merdiven ve 16 asansör."