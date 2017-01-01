FETÖ şüphelilerinin sınırda yakalanması

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EDİRNE (AA) - Edirne'de sınırı kaçak yollardan geçmeye çalışırken göz altına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinden biri adliyeye gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Süleymanşah Üniversitesi eski öğretim üyesi A.M.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Marmara Üniversitesi eski öğretim görevlisi M.A.B'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.



A.M.K'nın eşi, meslekten ihraç edilen S.K, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

- Olay

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Hudut Birliklerine bağlı piyadeler, Saçlımüsellim köyü civarındaki kontrollerinde sınırı yasa dışı şekilde geçmeye çalışan 3 şüpheliyi tespit etmişti. Yapılan ilk sorguda, 3 şüphelinin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve yurt dışına çıkma yasağı bulunan memurlar olduğu belirlenmişti.

Şüphelilerin yakalandıklarında yanında bir de bebek olduğu öğrenilmişti.