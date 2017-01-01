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Cezaevinde led lamba ve ekmek üretiyorlar

23 Mayıs 2017 Salı, 16:28
Cezaevinde led lamba ve ekmek üretiyorlar

HATAY (AA) - İskenderun M Tipi Açık Cezaevi'nde kalan hükümlülerce, Türkiye'deki diğer cezaevlerinin ihtiyacı için led lamba ile adliye ve lojmanlarda satılmak üzere günde 4 bin 500 ekmek üretiliyor.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, İskenderun M Tipi Açık Cezaevi'ndeki led lamba atölyesi ile ekmek fırınının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, üretilen led lambaların enerji tasarrufu sağladığını söyledi.

Lambaların hükümlülerce yapılıp diğer cezaevlerine gönderildiğini aktaran Akın, şöyle devam etti:

"Atölyemizde 1 elektrik teknisyeni, 5 infaz koruma memuru ve 15-20 arası hükümlü çalıştırılmakta. Tabii dönemsel olarak ihtiyaca göre üretim kapasitesi arttıkça hükümlü ve infaz koruma memuru sayısında da artış yapılmakta. Ledler değişik renk ve şekillerle hizmete sunuluyor. Üretilen ürünler İS-CİK markasıyla tescillenerek kullanıma sunuluyor."

Akın ayrıca, birkaç ay önce cezaevi içerindeki 225 metrekare alana kurulan ekmek fırınında da günde 4 bin 500 ekmek üretildiğini aktardı.

Fırının günlük 15-20 bin ekmek üretme kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Akın, yaklaşık 1 yılda 1 milyon ekmek üretiminin planlandığını vurguladı.

Bakanlık onayıyla birkaç kurumla satış sözleşmesi imzalandığı dile getiren Akın, şunları kaydetti:

"Burada da yine 5-6 civarında personelimiz ve yeterli sayıda da hükümlü çalıştırılmakta. Şu an için 2 ceza infaz kurumumuza ekmek veriliyor. Adliye ve lojman kantinimizde de ekmekler satışa sunuluyor Temel ihtiyaç maddesi olan ekmeğin üretimi çok önemli. Bu atölyelerimizdeki öncelikli hedefimiz tabii ki hükümlülerin meslek sahibi olmaları. Gelir getirecek bir sektör olması hem de hükümlülerin topluma kazandırılması, az da olsa hükümlülerin gelir sahibi olması hedeflenmekte."

Tanıtım toplantısının ardından basın mensuplarına led atölyesi ve ekmek fırını gezdirildi.

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