Rus iş adamının milyon dolarlık yatı Fethiye'de

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MUĞLA (AA) - Rus iş adamı Oleg Deripaska'nın "Queen K" isimli süper lüks yatı Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Dünyanın en zenginlerinden biri olarak bilinen 49 yaşındaki Deripaska'nın, 2004 yılında yapılan 72 metre uzunluğunda ve 140 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen "Queen K" isimli süper lüks yatı, Fethiye Limanı’na yanaştı.

Yata 6 tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 120 bin litre akaryakıt karadan ikmal edilmeye başlandı. Akşam saatlerine kadar sürmesi planlanan akaryakıt ikmali için iş adamının yaklaşık 400 bin lira ödeyeceği öğrenildi. Süper lüks yatın içerisinde Rus iş adamının olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Cayman Adaları bayraklı lüks yatın, Güney Kıbrıs'tan geldiği, yakıt ikmalinin ardından Yunan adalarına gideceği kaydedildi.