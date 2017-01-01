Türk Kızılayından Afrika ülkelerine insani yardım

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MERSİN (AA) - Türk Kızılayı, ramazan dolayısıyla Somali, Yemen ve Sudan'a 3 gemi insanı yardım malzemesi gönderecek.

Türk Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Afrika ülkelerinde yaşanan insani krizlere sessiz kalmayan Kızılay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Somali, Yemen ve Sudan’a yönelik yardımlarına bir yenisini daha ekleyecek.

Her biri yaklaşık 3 milyon kişinin 1 aylık gıda ihtiyacını karşılayacak olan insani yardım malzemelerini taşıyan 3 gemi, 25 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'nda düzenlenecek törenle bu ülkelere uğurlanacak.

Törene, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da katılarak gemilerde inceleme ve denetleme yapacak.