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Çevreci çiftin katilinden madenciye "yakarım" mektubu iddiası

23 Mayıs 2017 Salı, 16:37

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde çevreye duyarlılıklarıyla tanınan Kiracılar Derneği (KİRADER) Genel Başkanı Ali Ulvi Büyüknohutçu ve eşi Aysin Büyüknohutçu'yu evlerinde av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlının, bir mermer şirketinin sahibine hitaben tehdit mektubu yazdığı ileri sürüldü.

Büyüknohutçu çiftini yayla evinde öldürdüğü gerekçesiyle Finike Sulh Ceza Mahkemesince "kasten öldürme" suçundan tutuklanan Ali Yamuç'un ardından eşi Fatma Yamuç da tutuklandı.

Zanlı çiftin evindeki aramada, Ali Yamuç'un bir mermer ocağının sahibine hitaben yazdığı ve cinayet işlemesi karşılığında vadedilen 100 bin liranın eşine verilmesini istediğini belirttiği tehdit mektubu bulunduğu iddia edildi.

Yamuç'un tutuklanmadan önce kendisini cezaevinde ziyaret eden eşine, açık görüş sırasında verdiği öne sürülen mektupta, çiftin soyadını da yanlışlıkla Büyüknohutçu yerine Küçüknohutçu yazdığı öğrenildi.

Mektupta, "Anlaşıp konuştuğumuz gibi eğer 10 gün içerisinde 100 bin lirayı eşim Fatma Yamuç'a vermezseniz Ali Ulvi Küçüknohutçu ve eşi Aysin Küçüknohutçu cinayetinden en az benim kadar sorumlu olursunuz. Bana vadettiğiniz ödemeyi yapın. Aksi takdirde mahkeme gününde isminizi savcılığa altın harflerle yazdırmaktan zevk duyarım. Benim başımı yaktınız, 'Öldür paranı hemen vereceğiz.' diye vaatlerde bulunup neyi bekliyorsunuz. 10 gün içerisinde param gelmez ise görüşürüz. İpleriniz cebinizde haberiniz olsun." ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Mektubun büyük harflerle "O kadar, yakarım." ifadesiyle son bulduğu kaydedildi.

Mektubun Ali Yamuç ya da eşi Fatma Yamuç tarafından yazılıp yazılmadığının tespiti için kriminal incelemeye gönderildiği bildirildi.

- "Çevre faaliyetleriyle ilgili olduğu olasılığını kuvvetlendiriyor"

Öldürülen çiftin avukatı Lider Tanrıkulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mektubun gerçek olduğuna inandıklarını söyledi.

Yamuç'un mektupta, "Cinayetten en az benim kadar sorumlu olursunuz." ifadesini kullandığına işaret eden Tanrıkulu, "Bunu demesinden anladığımız kadarıyla cinayeti birden fazla kişi azmettiren ya da direkt iştirak eden sıfatıyla bulunabilir. Mektupta bir kısım ödemelerden bahsediliyor. Bu da biz avukatların baştan beri bunun bir hırsızlık cinayeti olmadığı düşüncelerinde haksız olmadığımızı gösteriyor. Ortaya çıkan mektup, bu cinayetin, maktullerin çevre faaliyetleriyle ilgili olduğu olasılığını kuvvetlendiriyor." dedi.

- Yayla evinde öldürülmüşlerdi

Turunçova Mahallesi'ndeki Kızılcık Yaylası'nda yaşayan Büyüknohutçu çifti, 10 Mayıs'ta evlerinde komşularınca ölü bulunmuştu. İncelemede, çiftin av tüfeğiyle vurularak öldürüldükleri belirlenmişti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ali Yamuç'u aynı mahalledeki evinde gözaltına almıştı. Tutuklanan Yamuç, mahkemede verdiği ifadede, cinayeti kapatılan bir mermer ocağında çalışan, "Çirkin" lakaplı kişinin azmettirmesiyle 50 bin lira karşılığında işlediğini iddia etmişti.

KİRADER Genel Başkanlığı ve Antalya Kent Konseyi Tüketici Hakları Çalışma Grubu Başkanlığı ile bir dönem DSP İl Başkanlığı da yapan Ali Ulvi Büyüknohutçu, özellikle Finike'de bulunan taş ocaklarına karşı açtığı davalar ve yaptığı eylemlerle adını duyurmuştu.


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