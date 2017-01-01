Eski polise FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu ve örgütsel faaliyetlere katıldığı iddiasıyla yargılanan eski polis memuru, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Derviş Gülhan ve avukatı katıldı.

Sanık Gülhan, yaptığı savunmada, iddianamede kendisine isnat edilen suçlamaları kabul etmediğini belirterek, suçsuz olduğunu öne sürdü.

Bu örgütle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını iddia eden Gülhan, "Benim bu örgütle her hangi bir ilişkim söz konusu değildir. Ayrıca bu örgütten 15 Temmuz'da haberim oldu. Daha önce haberdar değildim. Tutuksuz yargılanmak istiyor ve beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Cumhuriyet Savcısı Fatih Yılmaz, mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, sanığın eyleminin katalog suçlar kapsamında olması dolayısıyla ilgili madde doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığın örgütün kriptolu haberleşme uygulaması "ByLock" kullanıcısı olması nedeniyle "silahlı terör örgütü üyeliği" suçunun sabit görüldüğünü kararlaştırarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

- İddianame

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık eski polis memuru Derviş Gülhan'ın, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanması içinde yer aldığı belirtiliyor.

İddianamede, sanık Gülhan hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.