Niğde'deki FETÖ/PDY'nin darbe girişimi davası

NİĞDE (AA) - Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 2'si tutuklu rütbeli 4 askerin yargılanmasına devam edildi.
Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık eski Niğde Jandarma Komutanlığı istihbarat binbaşı U.N, tutuksuz yarbay İ.Ç. ve uzman çavuş Ö.B. ile sanık yakınları ve avukatları hazır bulundu. Çorum Cezaevinde tutuklu bulunan sanık astsubay E.Ö. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla salona bağlandı.
Önceki savunmalarını tekrarladıklarını belirten sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, "Terör örgütüne üye olma", "Suç delillerini gizleme", "Resmi evrakta sahtecilik", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla yargılanan sanıklardan U.N. ve E.Ö'nün tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.