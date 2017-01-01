Bursa'da uyuşturucu operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri M.R. ve M.H'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.
Gaziakdemir ve Hocahasan mahallelerinde, şüphelilere ait adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 965 uyuşturucu hap, 506 gram esrar ile 3 hassas terazi ele geçirdi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.