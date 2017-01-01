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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranlarındaki artışın üretimde canlanma sinyali olduğunu bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının açıkladığı kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi.



Sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranının ekonominin önemli öncü göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, "Bu yıl uygulanan reformlar ve artan yatırımların etkileriyle kapasiteler, son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Hem ilimiz hem ülkemizdeki kapasite kullanım oranlarındaki artışı üretimde canlanma sinyali olarak değerlendiriyoruz. Hem ilimizde hem Türkiye genelinde imalat sanayinde kapasite kullanım oranlarında düzenli artış trendine girdik. Umarız bu eğilim devam eder ve 2016'nın etkilerinden arınırız. Bunu ümit verici olarak değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Ayhan Zeytinoğlu, hem Merkez Bankası hem KSO tarafından açıklanan kapasite kullanım oranlarında geçen aya göre otomotiv, kimya, plastik ve kauçuk sektörlerinde artış olduğunu belirtti.



Kocaeli'de üretim yapan sanayi kuruluşlarının mayıs ayı kapasite kullanım oranının genel imalat sanayine paralel artış gösterdiğine işaret eden Zeytinoğlu, "Gerek Odamız gerekse Merkez Bankası tarafından açıklanan mayıs ayı kapasite kullanım oranı hem Kocaeli sanayi kuruluşlarında hem Türkiye imalat sanayinde artış gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, Kocaeli firmalarının iç ve dış piyasadaki gelecek dönem beklentilerine değinerek, şunları kaydetti:

"Kocaeli genelinde sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada, firmalarımızın yüzde 25'i, haziran ayında alınan iç piyasa sipariş miktarının arttığını, yüzde 60'ı ise bu miktarın değişmediğini ve yüzde 15'i azaldığını belirtmiştir. Benzer şekilde ihracat yapan firmalarımızın ise yüzde 22'si dış piyasa siparişlerinin arttığını, yüzde 67'si sipariş miktarında bir değişme olmadığını, yüzde 11'i ise azaldığını ifade etmişlerdir."