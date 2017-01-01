Adana'daki terör örgütü davası

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ADANA (AA) - Adana'da bir otomobilde RPG-29 roketatar, 3 roketatar mühimmatı ve dijital zaman ayarlı ateşleme rampası bulunmasının ardından terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Abdullah Arslan, Suriyeli Abdulhamit Ahmet, Fatma Oran ve Dilara Oran ile avukatları hazır bulundu. Sanıklardan Abdullah Günsel'in tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemiyle duruşmaya çıkmak istemediği yönünde cezaevi yönetimine dilekçe verdiği belirtildi.

Tutuksuz sanıklar Hasan Akman ve Musa Kurt'un da hazır bulunduğu duruşmada soruşturmanın genişletilmesi talebi olmayınca iddia makamı esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Mahkeme savcısı, Abdullah Arslan'ın kullandığı aracın sanıklar Dilara ve Fatma Oran da içinde bulunurken 5 Mart 2016'da polislerce şüphe üzerine durdurulduğunu ve araçta yapılan aramada mühimmatların bulunduğunu belirtti.

Bu araca 80 KK 818 plakalı aracın da öncülük yaptığını belirten savcı, mütalaasında sanıkların suçlarını ve istediği cezaları ayrı ayrı belirtti.

Sanıklardan Abdullah Arslan ve Abdullah Günsel'in terör örgütü PKK'nın metropol iller İzmir, İstanbul ve Antalya'da ses getirecek bir eylemde kullanılması için suça konu silahları naklederken yakalandıkları için 22 yıl 6'şar ay, sanıklar Dilara Oran ve Fatma Oran'ın da diğer sanıkların yakalanmamak ve dikkat çekmemeleri için aile görünümünde yanlarında bulunduklarından 22 yıl 6'şar ay hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi.

Sanıklardan Abdulhamit Ahmet'in suça konu silahların aparatlarından rampa üzerinde parmak izinin bulunması nedeniyle silahlı terör örgütü PKK/KCK adına eylemlerde kullanılmak üzere metropol illere gönderilen roketin üretimi ve nakli için hazırlanması faaliyetine katıldığı gerekçesiyle 22 yıl 6 ay, sanıklardan Şeyhdavut Kızıldağ, Ali Akman, Fehim Demirbağ'ın ise sanıklar Abdullah Arslan, Abdullah Günsel ve Mazhar Akman'ın keşif faaliyetlerinde bulundukları sırada ikametlerinde barındırdıkları gerekçesiyle 15'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, sanıklardan Sami Öztürk'ün suça konu silahları paketleyip hazırlayan kişi olması ve nakil için diğer sanıklara verdiği gerekçesiyle 51 yıl, sanıklar Hasan Akman ve Musa Kurt'un da istihbari bilgi sağlamaları nedeniyle 15'er yıl hapis cezasına mahkum edilmesini istedi. Savcı ayrıca, sanıklara verilecek cezanın en üst sınırdan olmasını ve yakalanamayan sanık Mazhar Akman'ın dosyasının ise ayrılmasını talep etti.

Sanık avukatları ise mütalaaya katılmadıklarını belirtip esas hakkındaki savunmaları için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı, sanıklar ile avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için 11 Temmuz'a erteledi.

İncirlik Mahallesi'nde 5 Mart 2016'da uygulama yapan polis ekipleri, Mardin'in Nusaybin ilçesinden İstanbul'a gittiği belirtilen 34 FP 6210 plakalı otomobili durdurmuş, yapılan aramalarda RPG-29 roketatar, 3 roketatar mühimmatı ve dijital zaman ayarlı ateşleme rampası ile koordinatın ayarlanmasını sağlayan bir aparat ele geçirilmişti. Soruşturma kapsamında İstanbul, Antalya ve İzmir'de sansasyonel eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 11 kişi yakalanmış, roketatarları araca yüklediği öne sürülen Mazhar Akman hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

