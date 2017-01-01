Gaziantep'teki FETÖ/PDY operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında 17 Mayıs'ta gözaltına alınan bir inşaat firmasının yönetim kurulu başkanı Ahmet Selim E. ile Mehmet Durdu T. ve F.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Selim E. ve Mehmet Durdu T. "terör örgütü FETÖ/PDY'ye finans sağladıkları" suçlamasıyla çıkarıldıkları Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüpheli Ahmet Selim E, 13 Haziran 2016'da aynı iddialarla gözaltına alınmış, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.