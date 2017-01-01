KOCAELİ (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Kardemir Karabükspor, Elig Avukatlık Bürosu Engelli Yıldızlar'ı 66-64 mağlup ederek finale yükseldi.
İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapılan maça hızlı başlayan Elig Avukatlık Bürosu Engelli Yıldızlar, ilk periyodu 19-17 önde tamamladı.
Rakibi karşısında ikinci periyotta farkı açan İstanbul temsilcisi, soyunma odasına 37-28 önde gitti.
Skordaki üstünlüğünü üçüncü periyotta da sürdüren Elig Avukatlık Bürosu Engelli Yıldızlar, son çeyreğe 54-50 önde girdi. Final periyodunda önce skora denge getiren ardından da son saniyelerde öne geçen Kardemir Karabükspor, salondan 66-64 galip ayrıldı.
Kardemir Karabükspor, bu sonuçla seride durumu 2-0'a getirdi ve finale yükselen taraf oldu.
İki takım arasında dün oynanan yarı final ilk maçı, Kardemir Karabükspor'un 77-74'lük üstünlüğüyle sona ermişti.