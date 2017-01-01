Siirt'teki "geçici özel güvenlik bölgeleri" uygulaması

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SİİRT (AA) - Siirt'te "geçici özel güvenlik bölgesi" uygulamasının 7 Haziran'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Eruh ilçesi Dikboğaz Jandarma Karakol Komutanlığının doğusu Kelusta Tepe ile Bağgöze Jandarma Karakol Komutanlığının kuzeyi Heliz Deresi mevkisinin geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği, uygulamanın buralarda 15 gün süreyle uzatıldığı belirtildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, devlet ve milletin her türlü terör tehdidi ve saldırısından korunması amacıyla bölgede emniyet ve asayiş temin etmek amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbirin alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu bölgeler milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ile Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden, bölgeye gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur alanlardaki yasa dışı unsur ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 24 Mayıs-7 Haziran tarihlerinde 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."

Açıklamada, vatandaşların, can ve mal güvenliği açısından bu alanlara girmesinin yasaklandığı vurgulandı.