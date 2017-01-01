Din görevlilerinden işaret diliyle ilahi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir grup din görevlisi, aldıkları eğitimle işaret diliyle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İstanbul Yenikapı'da düzenlenen mitingde 4 dilde seslendirilen "Ortağız bir namusa" ilahisini söyledi.

İl Müftülüğü konferans salonunda Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi öğreticilerinden braille alfabesi eğitimi alan 12 ve işaret dili eğitimi alan 13 din görevlisi sertifikalarını aldı.

Aldıkları eğitimin ardından din görevlileri, Abese, Fatiha ve Asr surelerini braille alfabesiyle okudu. Sırayla sahneye gelen din görevlileri Allah, melek, peygamber, Kur'an-ı Kerim, ahiret günü, kaza ve kadere imanı işaret diliyle anlattı.

Bir din görevlisi şair Sezai Karakoç'un "Ey Sevgili" şiirini okudu, usta öğreticileri işaret diliyle tercüme etti. Din görevlilerinden oluşan 13 kişilik koro, "Ortağız bir namusa" ilahisini işaret diliyle aktardı. İmamların performansı işitme engelli izleyicilerden tam not aldı. Gösterileriyi görme engelliler de takip etti.

Açılışta konuşan İl Müftüsü Ahmet Çelik, bu çalışmanın yeni bir sayfa olduğunu belirterek "Bunun devamı gelecek. Diyanet'in son yıllardaki çalışma konsepti ve parolası, cami dışı din hizmetidir. Biz sadece camiye gelenlerin hocası değiliz. Biz bulunduğumuz mahallenin hocasıyız. Biz bulunduğumuz şehrin hocasıyız. Biz Türkiye'nin hocasıyız." dedi.

Çelik, son dönemlerde engellilere yönelik hizmetlerin ivme kazandığını anlattı.

"Devletin gözbebeği" Diyanet'in bugünlerde bazı iftiralara maruz kaldığına değinen Çelik, şöyle konuştu:

"Bunların hepsini buradan protesto ediyoruz, hepsini reddediyoruz. Bu çirkin, bu şerri, asırlardan beri bu aziz milletin gözbebeği olmuş. Diyanet İşleri Başkanlığına uzatılan her dili buradan telin ediyoruz. Bu kesimler ellerini bu milletin Diyanet İşleri Başkanından ve Başkanlığından çekmelerini ifade etmek istiyorum. Bütün mesele, güçlü Türkiye istenmediği gibi, güçlü Diyanet kurumu da istenmiyor."

Milletin Diyanet İşleri Başkanına ve Başkanlığına sahip çıkması gerektiğini ifade eden Çelik, sadece Diyanet'in bir çalışanı olarak değil bir sade vatandaş olarak da bu şekilde hissettiğini sözlerine ekledi.



