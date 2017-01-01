Hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı kurtuldu

UŞAK (AA) - Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında kamyonun altında kalarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.
Mehmet Aşçı'nın kullandığı 64 BF 192 plakalı kamyon, Atatürk Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde ilerlerken Gökhan Kaçan'ın kullandığı 64 NL 355 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle bir süre kamyonun altında sürüklenen otomobilin sürücüsü Kaçan, hurdaya dönen araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu.
Ambulansla hastaneye götürülen Kaçan tedavi altına alındı.