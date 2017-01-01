Hatay Büyükşehir Belediyespor, Hadzidaki ile devam edecek

HATAY (AA) - Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Katerina Hadzidaki'nin sözleşmesinin 1 yıl uzatılmasına karar verildi.
Hatay Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017-2018 sezonunda da Yunan başantrenörle yola devam edeceklerini söyledi.
Hadzidaki'nin başarılı performansından memnun olduklarını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:
"Başantrenörümüz Hadzidaki'nin geçen yılki performansı, karakteri ve takımı zor şartlarda üst noktalara taşıması karar vermemizde etkili oldu. Tarihimizde ilk defa katıldığımız FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 7 galibiyet, 7 mağlubiyet aldık. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarı final ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek final oynadık. Hadzidaki'den memnunuz, onunla yola devam kararı verdik. Gelecek sezon daha büyük işlerin üstesinden geleceğini düşünüyoruz."
Bayraktar, bu kararın kulübe ve taraftarlara hayırlı olmasını temenni etti.