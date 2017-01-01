ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hatay Büyükşehir Belediyespor, Hadzidaki ile devam edecek

23 Mayıs 2017 Salı, 17:11


HATAY (AA) - Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Katerina Hadzidaki'nin sözleşmesinin 1 yıl uzatılmasına karar verildi.

Hatay Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017-2018 sezonunda da Yunan başantrenörle yola devam edeceklerini söyledi.

Hadzidaki'nin başarılı performansından memnun olduklarını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Başantrenörümüz Hadzidaki'nin geçen yılki performansı, karakteri ve takımı zor şartlarda üst noktalara taşıması karar vermemizde etkili oldu. Tarihimizde ilk defa katıldığımız FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 7 galibiyet, 7 mağlubiyet aldık. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarı final ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek final oynadık. Hadzidaki'den memnunuz, onunla yola devam kararı verdik. Gelecek sezon daha büyük işlerin üstesinden geleceğini düşünüyoruz."

Bayraktar, bu kararın kulübe ve taraftarlara hayırlı olmasını temenni etti.


İLGİLİ HABERLER
Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kaya:
YEREL

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. KAYA:
Hatay'da hırsızlık operasyonu
YEREL

HATAY'DA HIRSIZLIK OPERASYONU
Cezaevinde led lamba ve ekmek üretiyorlar
YEREL

CEZAEVİNDE LED LAMBA VE EKMEK ÜRETİYORLAR
Antakya Ticaret Borsası
YEREL

ANTAKYA TİCARET BORSASI

Yaylacılar devrilen elektrik direkleri ve yolları için yardım bekliyor
YEREL

YAYLACILAR DEVRİLEN ELEKTRİK DİREKLERİ VE YOLLARI İÇİN YARDIM BEKLİYOR
Tapu ve kadastro 170. yaşını kutluyor
YEREL

TAPU VE KADASTRO 170. YAŞINI KUTLUYOR
Suriye sınırında El Nusra üyesi yakalandı
YEREL

SURİYE SINIRINDA EL NUSRA ÜYESİ YAKALANDI

GÜNCELLEME - Hatay'daki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - HATAY'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Hatay'daki silah kaçakçılığı operasyonu
YEREL

HATAY'DAKİ SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
Hatay'da &quot;özel güvenlik bölgesi&quot; uygulaması
YEREL

HATAY'DA "ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ" UYGULAMASI

Türk ve Suriyeliler için meslek edindirme kursu
YEREL

TÜRK VE SURİYELİLER İÇİN MESLEK EDİNDİRME KURSU
Hatay'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları
YEREL

HATAY'DA KAÇAKÇILIK VE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI
Vakıflar Genel Müdürü Ertem:
YEREL

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRÜ ERTEM:
Diyanet-Sen Genel Başkanı Bayraktutar:
YEREL

DİYANET-SEN GENEL BAŞKANI BAYRAKTUTAR:
Samandağ'ın çehresi değişiyor
YEREL

SAMANDAĞ'IN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR
Suriye'de bin 100 çocuk sünnet ettirildi
YEREL

SURİYE'DE BİN 100 ÇOCUK SÜNNET ETTİRİLDİ
Hatay'daki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

HATAY'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Kırıkhan'da 2 bin 500 Suriyeli çocuğa aşı yapıldı
YEREL

KIRIKHAN'DA 2 BİN 500 SURİYELİ ÇOCUĞA AŞI YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
400 yıllık mezarlıktaki sır
YAŞAM

400 YILLIK MEZARLIĞIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

 1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 'Süper Baba'nın Mine'si büyüdü, evlendi
  • 4 Harry Kewell'ın yeni adresi şaşırttı!..