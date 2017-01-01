Kocaeli'deki FETÖ/PDY davasında karar

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, emekli emniyet müdürü Kamil Çelik, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlerinde bulunan, İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle emekli edilen tutuklu sanık Kamil Çelik ve avukatı İbrahim Halil Yıldız katıldı.

Savunmasında, terör örgütü üyesi olmadığını ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanmadığını ileri süren Çelik, hakkındaki suçlamaları reddederek, beraat ve tahliyesini talep etti.

Sanık avukatı Yıldız da tanıkların, müvekkili hakkındaki ifadelerinde herhangi bir suç unsuru delili olmadığını savunarak, beraatını ve tahliyesini istedi.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanığın örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Kamil Çelik'i, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.