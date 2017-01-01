"Lady Lara" Bodrum'da

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesi açıklarına demirleyen 91 metre uzunluğundaki İngiliz bayraklı "Lady Lara" isimli mega yat, tatilcilerin ilgisini çekiyor.

Rus iş adamı Alexander Machkevitch'e ait olduğu öğrenilen mega yat, sabah saatlerinde Bodrum ilçesine geldi.

2015 yılında yaptırılan ve değeri 160 milyon dolar olan 91 metre uzunluğundaki mega yat, Bodrum Kalesi açıklarına demirledi. Rodos Adası'ndan ilçeye geldiği öğrenilen yata, tatilciler yoğun ilgi gösterdi.

Bazı tatilciler Bodrum'un farklı noktalarına çıkarak, mega yatı fotoğraflamaya çalıştı.

Çok sayıda yat mürettebatının da hazır beklediği yatta, iş adamı Machkevitch'in olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

Mega yatın ne kadar daha ilçede kalacağı henüz bilinmiyor.



