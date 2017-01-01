Nusaybin'deki sokağa çıkma yasağı

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MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde tel örgüyle çevrili bölge dışında uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı gece kalkacak.

Nusaybin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, terör saldırıları nedeniyle vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması, bozulan huzur ve asayiş ortamının tekrar tesis edilebilmesi için 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili hükümleri gereğince 14 Mart 2016'da sokağa çıkma yasağı ilan edildiği hatırlatıldı.

Güvenlik kuvvetlerince el yapımı patlayıcı arama tarama faaliyetlerine devam edilmesi dolayısıyla Fırat, Dicle, Yenişehir, Abdulkadirpaşa, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinin tellerle çevrili alanında sokağa çıkma yasağının devam edeceği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yenituran, Yeşilkent, Mor Yakup, 8 Mart, Gırnavas, Devrim, Selahaddin Eyyubi, Çatalözü, İpekyolu, Barış, Fırat, Dicle, Yenişehir, Abdulkadirpaşa, Zeynel Abidin ile Kışla mahallelerinin tellerle çevrilmiş alanı dışında kalan cadde ve sokaklarında 24.00 - 05.00 saatleri arasında devam eden sokağa çıkma yasağı uygulanması ise 23 Mayıs 2017 Salı günü saat: 23.59 itibariyle kaldırılacaktır."











