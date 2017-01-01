Karısını boğmaya çalıştığı iddiası

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, tartıştığı eşini boğmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.
Ailevi problemlerini konuşmak için otomobille Dereçavuş Mahallesi'ne giden Ahmet K. (37) ile eşi E.K (38), bir süre sonra tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet K, eşinin boğazını sıktı.
Kadının hareketsiz kalması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Çekirge Devlet Hastanesine kaldıran E.K'nin yoğun bakıma alındığı, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ahmet K'yi gözaltına aldı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.