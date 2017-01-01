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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off

23 Mayıs 2017 Salı, 18:04


KOCAELİ (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Beşiktaş RMK Marine, Galatasaray'ı 66-52 yenerek finale yükseldi.

Kocaeli'de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapılan maça hızlı başlayan Beşiktaş RMK Marine, ilk periyodu 28-9 önde tamamladı.

İkinci periyotta rakibi karşısındaki skor üstünlüğünü devam ettiren siyah-beyazlılar, soyunma odasına 41-30 önde gitti.

Üçüncü çeyreği de 55-44 üstün geçen Beşiktaş RMK Marine, salondan 66-52 galip ayrıldı.

Beşiktaş, bu sonuçla seride durumu 2-0'a getirdi ve Kardemir Karabükspor'un ardından finale yükselen ikinci takım oldu.

İki takım arasında dün oynanan yarı final ilk maçı, siyah-beyazlıların 63-52'lik üstünlüğüyle sona ermişti.

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