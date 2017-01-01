KOCAELİ (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Beşiktaş RMK Marine, Galatasaray'ı 66-52 yenerek finale yükseldi.
Kocaeli'de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapılan maça hızlı başlayan Beşiktaş RMK Marine, ilk periyodu 28-9 önde tamamladı.
İkinci periyotta rakibi karşısındaki skor üstünlüğünü devam ettiren siyah-beyazlılar, soyunma odasına 41-30 önde gitti.
Üçüncü çeyreği de 55-44 üstün geçen Beşiktaş RMK Marine, salondan 66-52 galip ayrıldı.
Beşiktaş, bu sonuçla seride durumu 2-0'a getirdi ve Kardemir Karabükspor'un ardından finale yükselen ikinci takım oldu.
İki takım arasında dün oynanan yarı final ilk maçı, siyah-beyazlıların 63-52'lik üstünlüğüyle sona ermişti.