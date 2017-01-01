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DÜZELTME "Türk Kızılayından Afrika ülkelerine insani yardım" başlıklı haberimizin 3. ve 4. ...

23 Mayıs 2017 Salı, 16:30

MERSİN (AA) - Türk Kızılayı, ramazan dolayısıyla Somali, Yemen ve Sudan'a 3 gemi insanı yardım malzemesi gönderecek.

Türk Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Afrika ülkelerinde yaşanan insani krizlere sessiz kalmayan Kızılay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Somali, Yemen ve Sudan’a yönelik yardımlarına bir yenisini daha ekleyecek.

Ramazan ayı içerisinde yola çıkacak 3 geminin her biri 3 milyon kişinin 1 aylık gıda ihtiyacını karşılayacak miktarda yardım malzemelerini taşıyacak.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da 25 Mayıs'ta, Mersin'in Taşucu Limanı'na gelerek, gemilerde inceleme ve denetleme yapacak.


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