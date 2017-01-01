"Öğrenciler yüzme öğrenerek ortaokula başlayacak" projesi

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BİLECİK (AA) - Bilecik Valiliği tarafından ilkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik "Öğrenciler yüzme öğrenerek ortaokula başlayacak" sloganıyla hazırlanan proje uygulanmaya başladı.

Valilik koordinasyonunda, İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü arasında, ilkokul öğrencilerinin sportif faaliyetlere katılması amacıyla imzalanan protokol kapsamında 4. sınıf öğrencisi 875 çocuk yüzme kurslarına başladı.

Vali Süleyman Elban, yüzme havuzu salonundaki açılışta yaptığı konuşmada, tüm çabalarının insanların daha huzurlu, kaliteli ve sağlıklı hayat sürmeleri için gayret göstermek olduğunu söyledi.

Çalışmaların başında da yapılan tesislerden ve yatırımlardan çocukların ve gençlerin faydalanmalarını istediklerini ifade eden Elban, şöyle konuştu:

''Gençlerin ve çocukların sağlıklı olması her şeyden önce geliyor. Biz istiyoruz ki ilimizde, her çocuk mutlaka bir spor dalıyla uğraşsın. Protokol yaptığımız kurumlarla el birliğiyle bu tür spor dallarında Bilecik'te yaşayan çocukların spor yapmalarını arzu ediyoruz. İlimizde yüzme bilmeyen ilkokul öğrencisi ortaokula geçmesin. Herkes yüzme bilerek ortaokula başlasın. İl merkezinde 875 öğrenciyle başlattığımız bu kampanya imkanlar ölçüsünde ilçelerimizde de devam edecek. Çocuklarımız bu sporun yararını ileride görürler. Temel arzumuz, ulusal ya da uluslararası düzeyde başarı elde edebilecek sporcular çıkmasıdır. Bilecik'te, artık yüzme bilmeyen ortaokul öğrencisi kalmayacak.'' dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız da okul sporlarında Bilecik geneli 29 branşta, 92 okuldan 5 bin 914 öğrenci ile Türkiye'de ilk sıralarda yer aldıklarını bildirdi.

Konuşmaların arından düzenlenen yüzme yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vali Elban ve protokol üyeleri madalya verdi.

