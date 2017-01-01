Malatya Ticaret Borsası

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 13,88 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısının
|kg
|13,88
|13,88
|Naturel kuru kayısı
|kg
|11,33
|11,33
|Kuru kayısı
|kg
|10,47
|10,47
|Organik kuru kayısı
|kg
|11,00
|13,50
|Endüstriyel kuru kayısı
|kg
|5,00
|5,26
|Jumbo kayısı
|kg
|22,32
|22,32
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|kg
|8,20
|10,00
|Kuru üzüm siyah
|kg
|12,50
|12,50