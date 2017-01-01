Ordu'da FETÖ/PDY davası

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ORDU (AA) - Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanıklar ile yakınları ve avukatları hazır bulundu.

Öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen tutuklu sanık F.K, savunmasında, örgütün ortaokul sorumlularından olduğu iddiasını reddetti.

Örgütün gizli haberleşme sistemi "ByLock"u kullanmadığını öne süren sanık, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Tutuklu sanık R.G. ise 16 yıl boyunca özel sektörde öğretmenlik yaptığını dile getirdi.

Söz konusu yapıyla irtibatının 1993 yılında evlerinde kalmakla başladığını anlatan R.G, "Bu evlerde kalarak okulumu bitirdim. Sonrasında dershanelerinde çalıştım. 2014'te de iş imkanım kalmadığı için ayrıldım. 2014'ten sonra da bu yapıyla irtibatım olmadı." dedi.

- İş yerine "Gülen" adını vermiş

Tanık olarak ifade veren sanığın kardeşinin, "Açtığı iş yerine 'Gülen' ismini verdi. Çevreden gelen tepkilere rağmen iş yerinin ismini değiştirmedi." yönündeki beyanına ilişkin R.G, "Evet, kardeşimle açtığım ticarethaneye 'Gülen' ismini verdim ama sebebini açıklamak istemiyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanık İ.K. de yapıya ait şirketlerde çalıştığını ve sonrasında zararlı bir topluluk olduğunun ortaya çıkmasıyla ayrıldığını savundu.

"ByLock" programını kendisinin telefonuna kurulduğunu ve örgütsel bir amaçla kullanmadığını iddia eden sanık, amcasının oğlunun da adının kendisiyle aynı olması nedeniyle kendisine "Mustafa" diye hitap edildiğini ileri sürdü.

- Adı "5 numaralı" diye işaretlenmiş

Eski İlçe Emniyet Müdürü T.D. de 5 tane hattı olduğunu ancak "ByLock" programını kullanmadığını belirterek, "5 hattım var. Hepsi de bana ait. Böyle gizli haberleşme sistemi kullansam neden sürekli kullandığım hattıma yükleyeyim? Telefonumu formatlama hususum tamamen arıza nedeniyledir." şeklinde savunma yaptı.

Örgütle irtibatlı kişinin, çantasından evrak çıktığı ve listede isminin karşısında "5 numaralı" diye not düşüldüğü bilgisine şaşırdığını söyleyen sanık, "Ahmet Şahin isimli şahsı tanımıyorum. Bu kişide ele geçirilen '5 numaralı' kodlamayı anlamadım. İlk defa da burada duydum." ifadelerini kullandı.

- Kod adı kullanıldığı iddiası

Öğretmenlikten ihraç olan tutuklu M.A. da mahrem imam olduğu ve polislere sohbet verdiği, ByLock kullanıcısı olduğu ve "Mahmut" kod adını kullandığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı.

Sanık, 2003 ile 2008 yılları arasında Azerbaycan'da yapıya ait okullarda görev yaptığını anlatarak, "Sonrasında Ordu'da kamuda öğretmenliğe devam ettim. Bu süre içerisinde yapıya devam etmek istedim ancak atamam köy okuluna gerçekleşti. Uzaklığı sebebiyle de yapıyla irtibatım koptu." dedi.

"Mahmut" diye bir kod adı kullanmadığını ile süren sanık, "mahrem imam" olduğu yönündeki bilginin doğru olmadığını savundu.

Esnaf M.G. de 2013 öncesi birkaç defa yapıya ait kandil programına katıldığını ve sonrasında herhangi bir etkinliğine iştirak etmediğini kaydetti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık M.G.'nin tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.