Bartın'da Bilim Sanat ve Kültür Şenliği

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BARTIN (AA) - Bartın Üniversitesi’nin düzenlediği Bilim Sanat ve Kültür Şenliği başladı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversite kampüsündeki açılışta yaptığı konuşmada, bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri etkinliğin, bölgeyle olan ilişkilere katkı sunacağını belirtti.

Şenliğin bilimin, kültürün, sanatın ve sporun içinde olduğu bir etkinlik olacağına işaret eden Uzun, "Bunu da öğrencilerimizin aktif bir şekilde içinde yer alarak, bizzat zenginleştirdikleri, içeriklerini bizzat oluşturdukları, bundan sonraki yıllarda öğrencilerimizin aktif katkılarının olduğu ve birinci aktör oldukları şenlikler haline getirmeyi planlıyoruz. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklerin zenginleşerek, derinleşerek ve bölgeyle olan ilişkileri güçlendirmesine katkı sunacak şekilde ilerlemesini planlıyoruz." dedi.

Şenlikte, üniversiteden mezun olan öğrencilerin projelerinin yer aldığı sergilerin de olacağını ifade eden Uzun, şöyle konuştu:

"Şenliğimizde ilk defa proje sergisi olacak. Bunu da önümüzdeki yıllarda bir Ar-Ge proje pazarına dönüştürme hedefindeyiz. Bir taraftan bölgenin sanayisi ile işbirliğini geliştirecek şekilde 3 günlük program içerisinde çeşitli bilimsel aktiviteler ve çalıştaylar olacak. Bunların hepsi web sayfamızda ilan edilmiş durumda. Kısaca dolu dolu bir 3 gün, öğrencilerimizin de içinde bizzat aktör olarak yer aldığı ve sonunda da mezuniyet heyecanını birlikte yaşadığımız etkinlikler dizisi olacak. Şenliğin hem üniversitemize hem de kentimize hayırlar getirmesini diliyorum."

Protokol üyelerine, kurulan otağda Özbek pilavı ikram edildi.



Şenliğin ilk gününde, Bartın Üniversitesi’nde eğitim gören Suriyeli öğrenci İsra Gurani keman, Türkmenistanlı öğrenci Nureddin Nursiyedov gitar dinletisi sunarken, üniversite halk dansları topluluğunun gösterisi ilgiyle takip edildi.

Açılışa Vali Nusret Dirim, Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Emniyet Müdürü İsa Aydoğdu, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim üyeleri ve görevlileri ile öğrenciler katıldı.

Konserler ve çeşitli yarışmaların yer aldığı şenlik, 25 Mayıs'ta sonra erecek.