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Uşak'taki fabrika yangını

23 Mayıs 2017 Salı, 18:27

UŞAK (AA) - Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde (UOSB) keçe imalatı yapan tekstil fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın söndürüldü.

Uşak OSB 114'üncü Cadde'de bulunan Gökhan Karateke ve Ahmet Kül'e ait keçe imalatı yapan Karateke tekstil fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 10 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında fabrika kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken fabrika sahiplerinden Gökhan Karateke, iş yerinde yaklaşık 400 ton elyaf, bir kamyon ile forkliftin tamamen yandığını, hasarın yaklaşık 4 milyon lira olduğunu söyledi.

Hasar tespit işlemlerinin, soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılacağı bildirildi.


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