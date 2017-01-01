Tekerlekli sandalye basketbolda maçın ardından

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KOCAELİ (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Galatasaray'ı 66-52 yenerek seriyi 2-0'a getiren ve finale yükselen Beşiktaş RMK Marine'nin antrenörü Tacettin Çıpa, "Önümüzde iki maçımız daha var. Onları da alıp lider bitirdiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz." dedi.

Çıpa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, final tadında, çok keyifli bir maç oynadıklarını söyledi.

İki takım arasında oynanan maçın tekerlekli sandalye basketbolunun gelişimi ve nerelere geldiğinin güzel bir göstergesi olduğunu dile getiren Çıpa, "İki takım da çok iyi mücadele etti. Biz bugün biraz daha savunmada iyiydik, hücumda organizasyonumuz biraz daha iyiydi. Kazanan taraf biz olduk, çok mutluyum. Oyuncularımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Çıpa, bu sene çok çalıştıklarını vurgulayarak, "Önümüzde iki maçımız daha var. Onları da alıp lider bitirdiğimiz sezonu şampiyon tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.

Finaldeki rakipleri Kardemir Karabükspor'un çok değerli takım olduğunu vurgulayan Çıpa, şunları kaydetti:

"Avrupa kupalarından şanssız bir şekilde elendiler ama bizim kadromuz daha iyi olduğu için bu turnuvada biraz daha kolektif kullanabiliyoruz. Onun biraz avantajı olabilir ama çok zor bir seri bizi bekliyor. Ümit ediyorum o maçları da alarak sezonu şampiyon tamamlayacağız."