Ardahan'da 40 bin yavru alabalık dereye bırakıldı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, doğal yaşamın desteklenmesi ve sürdürülebilmesi amacıyla Trabzon'dan getirilen 40 bin adet kırmızı benekli yavru alabalık dualarla dereye bırakıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Ardahan Şube Müdürü Temel Şimşek, balıkların, merkeze bağlı Ardıçdere köyü deresine bırakılması için düzenlenen törende, Ardahan'da doğal yaşamın desteklenmesi ve sürdürülebilmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.

Derede, daha önce belirli zamanlarda toplanan anaçlardan elde edilen yavruların aynı dereye bırakıldığını anlatan Şimşek, "Bu köyümüzün deresine 40 bin yavru balık bıraktık. 4 yıl önce alınan anaçlardan bu yavrular elde edildi. Bugün de alındıkları yerde, yani aynı dere, aynı rakımdaki alana bırakılıyor. Bugün buraya bıraktığımız bu yavrular atalarıyla buluşuyorlar." dedi.

İl Müftülüğü Personel Şube Müdürü Ercan Bingöl'ün dua etmesinin ardından Trabzon'un Maçka ilçesindeki tesislerden getirilen yavru balıklar, dereye bırakıldı.

Daha önce dereye bırakılan ve büyüyen balıklardan numune alınarak davetlilere gösterildi.