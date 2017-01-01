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KARDEMİR'de toplu sözleşme görüşmeleri

23 Mayıs 2017 Salı, 18:47

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ile Çelik-İş Sendikası arasında yürütülen ve 2 yılı kapsayan 13. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, bugün KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kamil Güleç, Genel Müdür Ercüment Ünal ve diğer yetkililer ile Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, genel merkez yöneticileri ile sendika Karabük şube yönetiminin katılımıyla yapılan oturumda, mutabakata varıldığı belirtildi.

İmzalanan sözleşmeyle, çalışanların saat işçilik ücretlerine, i̇lk altı ay için yüzde 8.75, ikinci altı ay için TÜFE, üçüncü ve dördüncü altı ay için yüzde 5 oranında artış yapıldığı bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bununla birlikte, imzalanan toplu iş sözleşmesinde sosyal haklarda da ilk yıl için yüzde 16.34, ikinci yıl için TÜFE oranında artış yapılmıştır. 2010 yılında işe alınan ve halen kademeye geçememiş olan işçilerin kademeye geçişleri de, bu toplu iş sözleşmesi sonucunda takvime bağlanmıştır. Çalışanlarımızın memnun olacağını düşündüğümüz bir sözleşmeyi daha geride bıraktık. İnanıyoruz ki yapılan ücret artışları, sendika başkanımızın da teyit ettiği gibi çalışanlarımızın daha yüksek performansları ve gayretleriyle faaliyet sonuçlarımıza da yansıyacaktır. Sözleşmenin başta çalışanlarımız ve aileleri olmak üzere Karabük ve iş dünyamız için hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz."

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