Danıştay Başkanı Güngör Gaziantep'te

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GAZİANTEP (AA) - Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin barındığı Gaziantep'in Nizip ilçesindeki konteyner kenti ziyaret etti.

Güngör, Gaziantep temasları kapsamında Danıştay Genel Sekreteri Abdurrahman Gençbay ve bazı üyelerle Nizip konteyner kente geldi. Burada AFAD İl Müdürü Sinan Atakan'dan brifing alan heyettekiler, daha sonra kampı gezdi.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli bazı ailelerle sohbet eden Güngör, çeşitli kurslara katılanların eserlerini inceledi. Ardından kamp içerisindeki anaokulunu ziyaret eden Güngör, çocuklarla bir süre sohbet etti.

Ziyarette, Vali Yardımcısı Adil Nas ile Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar da yer aldı.