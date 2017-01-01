Kars'ta terör operasyonu

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi.
Kars İl Jandarma ve Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar devam ediyor.
Bu çerçevede, Çemçe-Madur Bölgesinde arama tarama faaliyeti yürüten ekipler, toprağa gömülü vaziyette 2 RPG-7 roketatar mühimmatı, 24 doçka mermisi, 180 biksi mermisi, muhtelif yaşam malzemesi ve 50 kilogram gıda maddesi ele geçirildi.
Güvenlik güçlerinin bölgedeki faaliyetlerinin sürdüğü öğrenildi.