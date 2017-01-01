Ordu'daki cinayet

ORDU (AA) - Ordu'da, Gürcistan uyruklu kadını boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Fatsa ilçesi Sakarya Mahallesindeki bir evde bugün cesedi bulunan Elene Gokadze'nin (34) öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.
Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, cinayeti evi kiraladığı tespit edilen S.A'nın işlemiş olabileceği yönündeki şüphesi üzerine, Trabzon'da olduğu belirlenen S.A. gözaltına alındı.
Fatsa Emniyet Müdürlüğüne getirilen S.A'nın ilk sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.