Samsun'daki uyuşturucu operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden ikisi tutuklandı.
Hastanebaşı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratına ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Hakkında 11 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Yiğit Kürşat Y'yi takibe alan ekipler, zanlı bir binaya girdiği sırada operasyonu başlattı.
Ekipler, binanın apartman boşluğu ile arka tarafında saklanmaya çalışan 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların üzeri ve binada yapılan aramada 6 paket sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlılardan 4'ü ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Şüphelilerden Yiğit Kürşat Y, Kazım K. (20) ve Recep K. (25) ise adliyeye sevk edildi.
Yiğit Kürşat Y. ve Kazım K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Recep K. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.