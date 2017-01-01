Gaziantep'te kaçak silah operasyonu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir ticari araçta 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 tabanca ve bu silahlara ait şarjör ve fişekler ele geçirildi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ilçesi Kartal Mahallesi girişindeki yol emniyet, kontrol ve devriye çalışmaları sırasında durdurdukları ticari bir araçta arama yaptı.

Araçta 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 aynı silaha ait şarjör, 60 tane 7,62 milimetre piyade tüfeği fişeği, 3 farklı marka ve modellerde tabanca ve bu tabancalara ait şarjörle 376 tabanca fişeği bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden A.A. tutuklandı, C.P, V.A. ve M.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.