Düzce'de FETÖ/PDY davası

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DÜZCE (AA) - Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı olduğu tespit edilerek KHK ile kapatılan Kocakovacık Köyü Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (KÖYDER) eski yönetici ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 18 sanığın yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesince yeni inşa edilen duruşma salonunda yapılan duruşmaya, sanıklar ve avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından söz verilen bazı sanıklar savunmalarında, FETÖ silahlı terör örgütü ile bir bağlarının olmadığını iddia ederek, suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, diğer sanıkların savunmalarını yapmaları için duruşmayı yarına erteledi.