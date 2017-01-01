ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜNCELLEME - FETÖ şüphelilerinin sınırda yakalanması

23 Mayıs 2017 Salı, 19:50
GÜNCELLEME - FETÖ şüphelilerinin sınırda yakalanması

EDİRNE (AA) - Edirne'de sınırı kaçak yollardan geçmeye çalışırken göz altına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Süleymanşah Üniversitesi eski öğretim üyesi Ahmet Musab Kesmeci'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kesmeci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Marmara Üniversitesi eski öğretim görevlisi M.A.B'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kesmeci'nin eşi, meslekten ihraç edilen S. Kesmeci, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

- Olay

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Hudut Birliklerine bağlı piyadeler, Saçlımüsellim köyü civarındaki kontrollerinde sınırı yasa dışı şekilde geçmeye çalışan 3 şüpheliyi tespit etmişti. Yapılan ilk sorguda, 3 şüphelinin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve yurt dışına çıkma yasağı bulunan memurlar olduğu belirlenmişti.

Şüphelilerin yakalandıklarında yanında bir de bebek olduğu öğrenilmişti.

İLGİLİ HABERLER
FETÖ şüphelilerinin sınırda yakalanması
YEREL

FETÖ ŞÜPHELİLERİNİN SINIRDA YAKALANMASI
FETÖ'cüleri yurtdışına kaçırma girişimi
YEREL

FETÖ'CÜLERİ YURTDIŞINA KAÇIRMA GİRİŞİMİ
Edirne'nin İpsala ilçesi doğalgaza kavuşuyor
YEREL

EDİRNE'NİN İPSALA İLÇESİ DOĞALGAZA KAVUŞUYOR
Enez Kaymakamlığı Aziz Yörük Uluslararası Satranç Turnuvası sona erdi
YEREL

ENEZ KAYMAKAMLIĞI AZİZ YÖRÜK ULUSLARARASI SATRANÇ TURNUVASI SONA ERDİ
&quot;Meyvelerin Sesi&quot; projesi ilgi gördü
YEREL

"MEYVELERİN SESİ" PROJESİ İLGİ GÖRDÜ
İftar sofrasına en erken Hakkarililer, en geç Edirneliler oturacak
YEREL

İFTAR SOFRASINA EN ERKEN HAKKARİLİLER, EN GEÇ EDİRNELİLER OTURACAK

Enez açıklarında 18 yabancı uyruklu yakalandı
YEREL

ENEZ AÇIKLARINDA 18 YABANCI UYRUKLU YAKALANDI

Trakya Birlik Spor Kulübünden güreşçilerine kutlama
YEREL

TRAKYA BİRLİK SPOR KULÜBÜNDEN GÜREŞÇİLERİNE KUTLAMA
Güreşte Edirne Belediyesi'nin başarısı
YEREL

GÜREŞTE EDİRNE BELEDİYESİ'NİN BAŞARISI
Trakya Birlik güreşte doludizgin
YEREL

TRAKYA BİRLİK GÜREŞTE DOLUDİZGİN
Edirne'de Ramazan pidesi 2 lira
YEREL

EDİRNE'DE RAMAZAN PİDESİ 2 LİRA
Edirne'de 125 kaçak ve sığınmacı yakalandı
YEREL

EDİRNE'DE 125 KAÇAK VE SIĞINMACI YAKALANDI

Edirne Ticaret Borsası
YEREL

EDİRNE TİCARET BORSASI

Edirne'de köpeği zehirleyip ağıldaki koyunları çaldılar
YEREL

EDİRNE'DE KÖPEĞİ ZEHİRLEYİP AĞILDAKİ KOYUNLARI ÇALDILAR
EN ÇOK OKUNANLAR
400 yıllık mezarlıktaki sır
YAŞAM

400 YILLIK MEZARLIĞIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

 1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 'Süper Baba'nın Mine'si büyüdü, evlendi
  • 4 Harry Kewell'ın yeni adresi şaşırttı!..