Siirt'te uyuşturucu operasyonları

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SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 1-18 Mayıs tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay’ın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 520 gram toz esrar, 10 kilo 500 gram uyuşturucu, 700 uyuşturucu hap, bir kilogram eroin ve 2 gram kokain ele geçirildi.

Kentte uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı yerler ve okullar çevresinde 27 ekip, 110 personel ile yapılan uygulamada ise 6 çay salonu, 3 bilardo salonu, 6 metruk bina kontrol edildi.

Uygulamada, 170 kişinin genel bilgi taraması yapılırken, üzerinden uyuşturucu çıkan iki kişi hakkında işlem yapıldı.

Kent geneli ve ilçelerde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 7 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.