Bulduğu parayı sahibine teslim etti

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir vatandaş, bankamatikte bulduğu bin lirayı sahibine teslim etti.

Hafta sonu para çekmek amacıyla özel bir bankanın ATM bölümüne giden Yüksel Daşsın, bankamatiğin para bölümünde bir miktar para gördü. Paranın bin lira olduğunu belirleyen Daşsın, çevredeki vatandaşlara sordu. Paranın sahibini bulamayan Daşsın, hafta sonu olması nedeniyle bankaya da teslim edemedi.

Hafta başı aynı bankaya gelen Daşsın, görevlilere durumu anlattı. ATM'nin kamera kayıtlarından, parayı çektikten sonra almayı unutan kişinin Halit Kaya olduğu tespit edildi.

İletişim bilgilerini banka yetkililerinden alan Daşsın, telefonla parayı unutan kişiyi arayarak, durumu bildirdi. Kaya, ilçe dışında olduğunu ve paranın bir yakınına teslim edilmesini istedi. Daşsın, söz konusu kişiye parayı teslim etti.

Konu hakkında AA muhabirine bilgiler veren Daşsın, yaptığının bir insanlık vazifesi olduğunu belirterek, "ATM'ye para çekmek için gittim. ATM kartımı kabul etmedi. Lütfen paranızı alın diye sesli bir yanıt geldi. Baktım ki orada bir miktar para var. Çevredekilere sordum, kimse paranın kime ait olduğunu bilmiyordu. Hafta sonu olduğu için bankaya da başvuramadım. Pazartesi günü bankaya gidip olayı anlattım. Onlar da paranın sahibini bulmamda bana yardımcı oldular. Kimsenin lokmasında gözümüz yok." diye konuştu.