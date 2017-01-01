AÇÜ'de mezuniyet töreni

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ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Ömer Doğanay, gençlerden edindikleri ilim ve bilimi insanlığın faydası için bu millet ve devlet için kullanmalarını isteyerek, "Sizleri kıt kanaat okutan ailenizin mutluluğu için kullanın. " dedi.

Doğanay, Artvin Çoruh Üniversitesi'nin (AÇÜ) Ali Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, 11. mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, zamanın insan için çok kıymetli olduğunu belirterek, öğrencilere her alanda zamanı en iyi şekilde değerlendirerek başarıyı yakalamaları tavsiyesinde bulundu.

Mezun olan öğrencilerden, gittikleri yerlerde Artvin'in gönül elçileri olmalarını isteyen Doğanay, "Sizler 4 yıl boyunca burada yaşadınız. İlimizin güzelliğini, kültürünü, insanını en iyi şekilde tanıtmanızı istiyorum." dedi.

Doğanay, hayatta asıl onanın, insanlara fayda sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Edindiğiniz ilim ve bilimi insanlığın faydası için bu millet ve devlet için kullanın. Sizleri kıt kanaat okutan ailenizin mutluluğu için kullanın." diye konuştu.

AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki de yetiştirdikleri öğrencileri mezun etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Türkiye'de üniversite sayısının son yıllarda yaşanan artışla 180'e ulaştığını anlatan Tilki, şöyle devam etti:

"Buna rağmen Türkiye, üniversite sayısı açısından dengi ülkelere göre halen geri sırada bulunuyor. Son yıllarda üniversitelere ve bilimsel araştırmalara ayrılan pay, yurt içi hasılanın yüzde birini geçmiş durumda. Buna paralel hem üniversitemizde hem de ülkemizde bilimsel gelişmelerde olumlu bir ivmenin olduğunu görüyoruz. Bu yatırımların artarak devam etmesini arzuluyoruz."

Konuşmaların ardından Vali Doğanay, dereceye giren öğrencilere diploma ve plaket verdi. Protokol üyelerinin öğrencilere diplomalarını verdiği tören, kep atılmasının ardından sona erdi.











