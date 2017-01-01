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Lise öğrencisi kalp krizinden öldü

23 Mayıs 2017 Salı, 20:33
Lise öğrencisi kalp krizinden öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kalp krizi geçiren kız öğrenci hayatını kaybetti.

Anafartalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Büşra Gül Şerifoğlu, Anafartalar Mahallesi'ndeki evinde cumartesi günü fenalaştı.

Karın ve göğüs ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Şerifoğlu'na kan ve idrar tahlili yapılarak serum tedavisi uygulandı.

Kendisini iyi hissettiğini belirtmesi üzerine taburcu edilen Şerifoğlu, pazar sabahı evinde hayatını kaybetti.

Genç kızın Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde yapılan otopsisinde gizli kalp hastası olduğu ve kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Büşra Gül Şerifoğlu, dün Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Öte yandan Şerifoğlu'nun okuduğu okulda büyük üzüntü yaşanıyor. Şerifoğlu'nun 10-MA sınıfındaki masası arkadaşları tarafından çiçekle süslendi.


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