Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadeli şubesi ekiplerince sabah saatlerinde kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Polis ekipleri, aralarında öğretmen, üniversite öğrencileri ve askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin örgütün, şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.