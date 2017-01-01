Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 8,25-9,20 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,99
|0,99
|TTS
|Çavdar
|Kg
|0,94
|0,94
|TTS
|Mısır yemlik
|Kg
|0,90
|0,99
|TTS
|Yulaf (1. grup)
|Kg
|0,94
|0,94
|TTS
|Buğday yemlik kırmızı
|Kg
|0,85
|0,85
|MTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut natürel
|Kg
|6,40
|6,40
|TTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|8,25
|9,20
|MTS
|Fiğ
|Kg
|2,25
|2,25
|TTS
|Yağlı tohumlar
|Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı
|Kg
|2,04
|2,04
|MTS
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|4,38
|5,00
|MTS
|Haşhaş tohumu beyaz
|Kg
|8,00
|8,00
|MTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|İnek sütü
|Lt
|0,96
|1,30
|MTS
|Yoğurt
|Kg
|6,67
|9,16
|MTS
|Yumurta
|Ad
|0,45
|0,46
|MTS
|Kuru meyveler
|Badem iç
|Kg
|32,00
|32,00
|MTS
|Ceviz kabuklu
|Kg
|28,00
|28,00
|MTS
|Ceviz iç
|Kg
|36,00
|36,00
|MTS
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|10,00
|13,20
|TTS
|Leblebi beyaz (9 + 9,50 mm)
|Kg
|8,30
|8,50
|TTS
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|5,60
|8,00
|TTS
|Leblebi sarı (8,50 mm)
|Kg
|9,00
|9,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|10,20
|10,80
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|11,85
|13,00
|TTS
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|13,50
|13,59
|TTS
|Leblebi çikolatalı
|Kg
|8,30
|8,30
|TTS
|Leblebi kırık
|Kg
|1,20
|1,20
|TTS
|Leblebi çıtır
|Kg
|8,62
|8,62
|TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış