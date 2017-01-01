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Denizli Ticaret Borsası

23 Mayıs 2017 Salı, 21:08

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 8,25-9,20 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Arpa yemlik Kg 0,99 0,99 TTS
Çavdar Kg 0,94 0,94 TTS
Mısır yemlikKg 0,90 0,99 TTS
Yulaf (1. grup)Kg 0,940,94TTS
Buğday yemlik kırmızıKg 0,850,85MTS
Bakliyat ve mamulleri
Nohut natürel Kg 6,406,40TTS
Nohut ekstra leblebilik Kg 8,259,20MTS
Fiğ Kg 2,25 2,25 TTS
Yağlı tohumlar
Ay çekirdeği çerezlik kalburaltıKg 2,042,04MTS
Ay çekirdeği çerezlik çiğKg 4,385,00MTS
Haşhaş tohumu beyazKg8,008,00MTS
Çeşitli gıda maddeleri
İnek sütüLt0,961,30MTS
Yoğurt Kg6,679,16MTS
YumurtaAd 0,450,46MTS
Kuru meyveler
Badem iç Kg 32,00 32,00 MTS
Ceviz kabuklu Kg 28,00 28,00 MTS
Ceviz iç Kg 36,00 36,00 MTS
Leblebi beyaz (9 mm) Kg 10,0013,20 TTS
Leblebi beyaz (9 + 9,50 mm)Kg 8,308,50TTS
Leblebi sarı (8 mm)Kg 5,60 8,00 TTS
Leblebi sarı (8,50 mm)Kg9,009,00TTS
Leblebi sarı (9,50 mm) Kg 10,2010,80TTS
Leblebi sarı (9,75 mm)Kg 11,8513,00 TTS
Leblebi sarı (10 mm) Kg 13,5013,59 TTS
Leblebi çikolatalıKg 8,308,30TTS
Leblebi kırık Kg 1,201,20TTS
Leblebi çıtırKg 8,628,62TTS

MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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