Almanya'nın Adana Fahri Konsolosu Paksoy'a veda resepsiyonu

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ADANA (AA) - Almanya Ankara Büyükelçiliği tarafından Almanya Adana Fahri Kosolosu İbrahim Paksoy için veda resepsiyonu düzenlendi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, bir otelde düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, İbrahim Paksoy'un 10 yıl boyunca Almanya Adana Fahri Kosolosu olarak görev yaptığını anımsattı.

Emeklilik ifadesini Paksoy'a yakıştıramadığını belirten Erdmann, bunun bir veda töreni olduğunu söyledi.

Almanya adına Paksoy'a teşekkür eden Erdmann şunları kaydetti:

"İbrahim Paksoy'a bir iş adamı olarak ekonomik anlamda sunduğu katkılardan dolayı minnettarız. 2006 yılından bu zamana dinamik bir gelişme yaşayan Türk-Alman ekonomik ilişkileri daha büyük gelişmelere vesile oldu. Sayın Paksoy'un, Almanya ile olan bağlarınızın hem ekonomide hem de başka alanlarda ikili ilişkilere katkısı oldu. Almanya'da DEAŞ'a katılmak üzere giden ve pişmanlıkla tekrar dönen insanlara da siz yardımcı oldunuz. Bunun için size içtenlikle minnettarız."dedi.

Paksoy'da yaptığı kısa konuşmada, etkinlik için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Paksoy'a Erdmann tarafından görev yaptığı süredeki başarılarından dolayı teşekkür belgesi verildi.